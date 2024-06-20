صربيا تهدد بالانسحاب من يورو ٢٠٢٤ حال عدم معاقبة ألبانيا وكرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - هدد الأتحاد الصربي لكرة القدم الأتحاد الأوربي لكرة القدم بالانسحاب من بطولة يورو ٢٠٢٤ حال عدم معاقبة اتحادي كرواتيا والبانيا بسبب الاغاني التي يرددها مشجعي الدولتين ويهاجمون فيها صربيا .

وقال الأتحاد الصربي لكرة القدم ان جماهير البلدين قاما بالغناء سويا بأحد الاغاني التي تدعو للعنف ضد الجمهور الصربي خلال المباراة التي جمعت كرواتيا مع البانيا في مدينة هامبورج الالمانية مساء الاربعاء حيث رددا كلمات الأغنية التي تقول : اقتل .. اقتل … اقتل الصربي على خلفية الصراع السياسي بين الدول الثلاث عقب تقسيم يوغوسلافيا السابقة و قيام جمهورية كوسوفو ذات الاغلبية الالبانية حيث يبلغ عدد الألبان في كوسوفو حوالي ١.٨ مليون نسمة وايضا الدور الكرواتي ضد صربيا في الحرب الأهلية بين جمهوريات يوغوسلافيا السابقة فيما اطلق عليه حرب البلقان .

الأتحاد الصربي هدد بالانسحاب من اليورو عل خلفية تلك الهتافات مطالبا الويفا بضرورة عقاب كل من كرواتيا وألبانيا بسبب تلك الهتافات .

وقال يورفان سورباتانوفيتش سكرتير الأتحاد الصربي لكرة القدم : ما حدث فضيحة مدوية بجميع المقاييس ونطالب بضرورة عقوبة كل من كرواتيا والبانيا حتى لو كلفنا هذا الانسحاب من البطولة. نثق في عدالة الأتحاد الأوربي لكرة القدم وانه سيوقع العقوبة المناسبة لما حدث .

وكان الأتحاد الأوربي قد أعلن ايقاف مذيع لاتحاد القنوات الالبانية ومنعه من استكمال تغطية البطولة بعد اشارته للجمهور الصربي بعلامة ألبانيا الكبرى قبل مواجهة صربيا مع انجلترا وهو ما اعتبر إشارة سياسية في الملاعب الكروية وهو الامر الذي سبق وتم عقاب نجمي منتخب سويسرا شيردان شاكيري و جرانيت تشاكا من قبل الفيفا بسبب قيامهما بالاشارة بنفس الإشارة خلال كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا .كما تم عقاب جمهور ألبانيا بعد مباراتهم الاولى امام ايطاليا بسبب استخدام الالعاب النارية واستخدام شعارات غير مناسبة للملاعب الرياضية وتم تغريم الأتحاد الالباني ٣٢ الف جنية استرليني. وطالب سوربانوفيتش الجمهور الصربي بالهدوء والتعامل بحسن نية مع الجميع في البطولة مؤكدا ان الجمهور الصربي جمهور منفتح العقل والقلب مع الجميع.