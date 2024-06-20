موعد مباراة الأرجنتين وكندا في افتتاح كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم 2022 ولقب بطولة كوبا أمريكا 2021، لافتتاح مشواره في نسخة كوبا أمريكا 2024 بلقاء منتخب كندا في المباراة الافتتاحية بالبطولة التي تستضفها الولايات المتحدة الأمريكية وتقام على ملعب مرسيدس بنز سوبردوم.

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024

تنطلق مباراة الأرجنتين وكندا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024 في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، صباح يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.

تقام منافسات كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، 10 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.

منتخب الأرجنتين حامل اللقب يطمح للدخول في البطولة بأفضل شكل، وسط مجموعة تضم كلًا من بيرو وتشيلي إلى جانب كندا.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباريات بطولة كوبا أمريكا عامة، وخاصة مباريات منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، وخاصة في النسخة التي قد تكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

يملك منتخب التانجو في رصيده 15 لقبًا من بطولة كوبا أمريكا وهو الأكثر تتويجًا بالمسابقة القارية بالتساوي مع منتخب أوروجواي، فيما لم يتوج المنتخب الكندي باللقب طوال تاريخه.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قائمة أغلى المنتخبات فى المجموعة الأولى بقيمة تسويقية تبلغ 856.20 مليون يورو، فيما يأتي منتخب كندا وصيفًا بـ 176.80 مليون يورو، ثم منتخب تشيلي ثالثًا بـ 79.13 مليون يورو، وأخيرًا منتخب بيرو بـ 37.68 مليون يورو.

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