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عروض بالجملة لرحيل نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

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الزمالك

الزمالك

تلقى محمد أشرف روقا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة عروض من أندية من أجل الرحيل عن الفريق.

وخرج روقا من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك لعدم قناعته الفنية بمستوى اللاعب ومردوده في الملعب.

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ويمتلك روقا عدة عروض من أندية المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وفاركو من أجل ضمه للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 31 نقطة، حصدها الفريق من 19 مباراة.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ضمن مباريات البطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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