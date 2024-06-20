عروض بالجملة لرحيل نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

تلقى محمد أشرف روقا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة عروض من أندية الدوري المصري من أجل الرحيل عن الفريق.

وخرج روقا من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك لعدم قناعته الفنية بمستوى اللاعب ومردوده في الملعب.

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ويمتلك روقا عدة عروض من أندية المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وفاركو من أجل ضمه للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 31 نقطة، حصدها الفريق من 19 مباراة.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ضمن مباريات البطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي