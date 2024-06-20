أبرزهم زيزو وشيكابالا.. 4 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو بالدوري  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد أمام فاركو كل من أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي بسبب الإيقاف لحصول كل منهم على ثلاثة إنذارات، كما يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية.

اقرأ أيضًا: أبرزهم السعيد.. 3 نجوم بـ الزمالك مهددون بالغياب عن مباراة القمة

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمال لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الأهلي يوم 25 يونيو المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، حصدها الأبيض من 19 مباراة.

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.