منتخب مصر للناشئين لكرة الماء يفوز على جنوب إفريقيا ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب المصري للناشئين لكرة الماء الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة “10-6“ في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم التي تستضيفها مالطة وتستمر حتى 25 يونيو الجاري.

بهذه النتيجة، تواجد المنتخب المصري في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر منتخب مونتيجرو، حيث فاز المنتخب في الجولة الأولى على سلوفينيا بنتيجة “17-15“، بينما خسر من مونتيجرو في الجولة الثانية بنتيجة “12-4“.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 من بطولة العالم، ويعد هذا إنجاز كبير للغاية يحسب للجهد الذي يبذله لاعبو المنتخب المصري وأيضًا دعم الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس .

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره كرواتيا في دور الـ 16.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في مالطة، نادر محمد عبده المشرف على المنتخبات.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “أشرف محمود منصور مديرًا فنيًا، محمد جمال المدرب العام ، طارق غمري مدربًا، محمد جمعة مدربًا، محمد علي مدربًا لحراس المرمى، الدكتور محمد علي طبيبًا، مصطفى حامد مديرًا إداريًا، وحاتم عبد العزيز حكمًا“.

بينما يتواجد في قائمة المنتخب المصري 15 لاعبًا وهم: “علي ياسر علي، أحمد عمرو، أحمد خالد، محمد علي، كريم أحمد هانئ، حسين باسل، خالد وليد، مصطفى أحمد جميل، يوسف معتز بالله، عمر أحمد، يوسف أيمن، آدم محمد، ياسين محمد وائل، ياسين شريف، حسن أحمد".