١٤ لاعبا خارج الخدمه فى لقاء الزمالك وفاركو

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ورطه كبيره قبل مواجهة فريق فاركو غدا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والمؤجل من الجوله ال١٢ لبطولة الدورى الممتاز وذلك بسبب الغيابات الكثيره والتى يعتبر معظمها من العناصر الأساسية والمؤثره بين صفوف الفريق ويغيب عن الأبيض ١٤ لاعبا لأسباب مختلفه هم :

1 - زيزو (إيقاف لتراكم الإنذارات)

2- دونجا (إيقاف لتراكم الإنذارات)

3- ناداى (إيقاف لتراكم الإنذارات)

4- فتوح (إصابة في الكاحل)

5- شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)

6- محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)

7- سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)

8- محمود علاء (استبعاد فنى)

9- مهاب ياسر (إصابة في القدم)

10- سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة).

11- محمود الونش (صليبى).

6- أحمد حمدى (صليبى).

12 - محمد عبد الشافى (صليبى)

13- مصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

14- محمد صبحي (إصابة في الظهر)