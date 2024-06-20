إحالة مدرب الزمالك إلى لجنة الانضباط بسبب احداث مباراة المصري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 26 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الجونة والبنك الأهلي :

إيقاف أحمد عادل عبدالرسول لاعب نادي الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الزمالك والمصري :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجماعي على حكم المباراة.

تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك الى لجنة الأنضباط.

مباراة سموحة والداخلية :

إيقاف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر :

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.