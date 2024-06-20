كولر يطلب من إدارة الاهلي ضم نجم منتخب مصر

تواصل لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، العمل على ملف الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وعقدت لجنة التخطيط، في الفترة الأخيرة، اجتماع مع كولر، لمناقشة ملف الصفقات الجديدة وعرضت عليه أكثر من لاعب.

اقرأ ايضًا..الاهلي يصدم محمد عبد المنعم بقرار صارم

وكشفت مصادر مطلعة في النادي الاهلي عن طلب مارسيل كولر، ضم محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة.

يرى كولر أن تريزيجيه يُعد إضافة قوية لخط هجوم الأهلي، خاصةً مع خبرته الكبيرة وإمكانياته المميزة.

يُرحب كولر بضم تريزيجيه ولو على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025 لتدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق.

يستعد الاهلي لمواجهة فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل، في السابعة مساءً على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في مباراته الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف مقابل لاشئ، سجله محمود عبد المنعم كهربا في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب