منتخب صربيا يهدد بالانسحاب من يورو 2024

هدد منتخب صربيا بالانسحاب من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 ، المقامة في ألمانيا، في الوقت الحالي، على حسب تصريحات يوفان سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم .

حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض غرامة على الاتحاد الصربي لكرة القدم قدرها 4500 يورو بسبب إلقاء أشياء، و10 آلاف يورو أخرى بسبب نقل رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي، بعد خسارة صربيا أمام إنجلترا.

وقد هدد سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي بانسحاب منتخب بلاده، إذا لم يتم توقيع عقوبة على ألبانيا وكرواتيا بسبب الهتافات المسيئة خلال ذلك اللقاء.

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وهتف بعض المشجعون “اقتلوا الصرب”، وهو ما أثار غضب الاتحاد الصربي لكرة القدم، ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع عقوبة.

وقال يوفان سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم: “ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات، حتى على حساب عدم مواصلة المنافسة”.