الاهلي ينعي وفاة مشجع الزمالك

نعى مجلس إدارة النادي الاهلي، نظيره في الزمالك، في وفاة مشجع فريقه الأول لكرة القدم، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة.

وكان علاء العطار، مشجع نادي الزمالك قد توفي قبل أيام قليلة، بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، أثناء عبوره الطريق، وفقًا لما أكدته الأنباء.

وتقدم النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخالص التعازي إلى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في وفاة أحد مشجعيه.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي أمام نظيره الداخلية، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.