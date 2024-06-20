أزمة بين كولر وإدارة الاهلي بسبب ضياع الصفقة المنتظرة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من إدارة القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر خاصة، بأن كولر غاضب من إدارة الاهلي، بعد فشل صفقة التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

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وكان كولر، يرغب في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع زين الدين بلعيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

ودخل الاهلي، في مفاوضات مع المدافع الجزائري، من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي لكنه فشل في اقناعه واقناع ناديه بحسم الصفقة.

في سياق أخر كشفت تقارير صحفية عن سبب فشل انتقال زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

استقر بلعيد على الانتقال إلى نادي سينت ترودين البلجيكي، صاحب المركز التاسع في الدوري البلجيكي الموسم الماضي.

اتفق بلعيد مع سينت ترودين على الانتقال مقابل 500 ألف يورو، مع حصول اتحاد العاصمة على نسبة من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.