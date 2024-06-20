أبرزها الزمالك والمصري.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 26

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات لموسم 2023-2024 وشملت العقوبات الإيقاف والغرامات المالية، كما تم تحويل تقرير حكم مباراة إلى لجنة الانضباط.

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وشهدت مباريات الجولة خسارة الزمالك، أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت جدل كبير حول قرارت التحكيم.

مباراة الجونة والبنك الأهلي

إيقاف أحمد عادل عبدالرسول لاعب نادي الجونة مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الزمالك والمصري

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه بسبب الإعتراض الجماعي على حكم المباراة.

تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك إلى لجنة الانضباط.

مباراة سموحة والداخلية

إيقاف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لمدة مباراة واحدة للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.