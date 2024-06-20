موقف مبابي من المشاركة في مباراة فرنسا وهولندا

تحدث مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن موقف، كيليان مبابي، من المشاركة في مباراة الغد ضد هولندا في بطولة يورو 2024.

وتعرض مبابي، في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا، وعاد إلى التدريبات مع الفريق أمس وظهر بشكل طبيعي.

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وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: “كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح منذ الأمس. كان مبابي قادرًا على الخروج والقيام بأنشطة، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح حتى يكون متاحًا غدًا، سنتأكد من أنه يمكن أن يكون متاحًا لنا.”

وأضاف: “الأمور تتم على أفضل وجه ممكن مع الطاقم الطبي وهو موجود في المجموعة.”

وأشار ديشامب إلى أن مبابي قد يرتدي قناعًا خاصًا خلال المباراة لحماية أنفه.

واجه منتخب فرنسا نظيره هولندا يوم الجمعة المقبل، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يدخل منتخب فرنسا المباراة وهو يتصدر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بعد فوزه على النمسا في الجولة الأولى.

يواجه منتخب فرنسا خصمًا صعبًا هو منتخب هولندا، الذي حقق فوزًا في الجولة الأولى على بولندا.

لم تهتز شباك منتخب فرنسا حتى الآن في البطولة، ويسعى للحفاظ على هذا السجل أمام هولندا.