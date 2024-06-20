مودريتش يغضب من هذا السؤال ويُغادر المقابلة الإعلامية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار سؤال صحفي إسباني لنجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش عن تحضيراتهم لمواجهة إيطاليا غضب اللاعب المحترف بصفوف ريال مدريد ودفعه لترك المقابلة الإعلامية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، اليوم الخميس، أن الصحفي الإسباني قد وجه سؤالاً للاعب صاحب الـ 38 عاماً عمن سيقاتل للفوز أمام إيطاليا اللاعبون الصغار بكرواتيا أم نظرائهم الأكبر سنًا.

وهو ما دافع مودريتش مغادرة المقابلة وعدم الرد على السؤال مكتفيًا بقوله:"هيّا لنذهب".

وكان منتخب كرواتيا قد تعادل بهدفين لمثلهما أمام ألبانيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2024 بغدما خسر بثلاثية نظيفة أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة منتخب إيطاليا مساء يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتذيل المنتخب الكرواتي جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة بفارق الأهداف عن ألبانيا صاحبة المركز الثالث، فيما يحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إسبانيا المتصدرة ويتبقى لهما مباراة الجولة الثانية.

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