ناصر ماهر يدعم هجوم الزمالك أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تأكد جاهزية ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء غد الجمعة، بالجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

وغاب ناصر ماهر عن مباراة الزمالك الماضية، أمام المصري البورسعيدي، بسبب الإصابة بكدمة في الركبة تعرض لها في مواجهة سيراميكا كليوباترا، بالجولة قبل الماضية.

وانتظم ناصر ماهر في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض أمس الأربعاء على ملعب النادي، وشارك في الفقرة البدنية والتدريبات الفنية والتقسيمة بصورة طبيعية وأصبح جاهز للمشاركة في مواجهة فاركو.

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