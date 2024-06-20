يورو 2024.. موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الخميس 20 يونيو 2024، صدام عمالقة كرة القدم الأوروبية، حيث يلاقي منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا في الجولة الثانية من بطولة يورو 2024.

ويقع المنتخب الإسباني مع الإيطالي في المجموعة الثانية بجانب كل من، كرواتيا وألبانيا.

موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا والقناة الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب فيلتينس أرينا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث بطولة أمم أوروبا 2024 في شمال أفريقيا والوطن العربي، حيث تنقل قناة beIN SPORTS MAX 1 اللقاء على الهواء مباشرة.

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