"تجاهلوا الرد".. أتشمبونج يهدد الزمالك بشكوى جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

هدد الغاني بنجامين أتشمبونج لاعب الزمالك السابق، النادي الأبيض، برفع شكوى جديدة في المحكمة الرياضية بسبب مستحقاته.

وكان "أتشمبونج" تنازل عن شكواه ضد نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد توصله لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك الحالي، لتقسيط مستحقاته البالغة 400 ألف دولار.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن اللاعب الغاني لم يحصل على الجزء المتبقي من مستحقاته التي كان من المقرر أن يحصل عليها الشهر الماضي.

وأوضح المصدر، أن وكيل اللاعب يتواصل مع مسئولي النادي الأبيض، من أجل الحصول على باقي مستحقاته، ولكن يتم تجاهل اتصالاته، وهو ما يجعله يهدد بشكوى النادي مرة أخرى.

ولعب الغاني أتشمبونج في صفوف فريق الزمالك منذ سنوات، ولكنه رحل دون الحصول على كامل مستحقاته، وهو ما دعا لتقدمه بشكوى ضد الأبيض.

اقرأ أيضا:

"بعد إيقافه".. قرار جديد من الزمالك ضد محمد عواد

جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو