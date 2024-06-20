عقوبات عاجلة من لجنة المسابقات بشأن مباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مباراة الزمالك والمصري

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

وتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجماعي على حكم المباراة.

وتحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك إلى لجنة الانضباط.

مباراة الجونة والبنك الأهلي

إيقاف أحمد عادل عبدالرسول لاعب نادي الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والداخلية

إيقاف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.