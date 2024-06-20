الخليج 365 يكشف تفاصيل شجار إمام عاشور في أحد المولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من لاعب الأهلي، إمام عاشور، تفاصيل مشاجرته في أحد المولات في مصر.

وأكد المصدر لموقع "الخليج 365" أن إمام اضطر إلي الاشتباك مع عدد من الشباب بسبب قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

وأوضح المصدر أن إمام تواجد مع زوجته في أول أيام العيد لمشاهدة فيلم "ولاد رزق 3".

وأضاف المصدر أن زوجة إمام تعرضت لمضايقات من البعض، فما كان من اللاعب إلا القيام بالاتصال ببعض أصدقائه وأشقاء زوجته وطلب منهم الذهاب إلى المول.

الجدير بالذكر أن هناك مقطع فيديو تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر فيه إمام عاشور لاعب الأهلي وهو يتشاجر في إحدى المولات.

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