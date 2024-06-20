شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يتقدم بهدف على سبورتنج بالشوط الأول لدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب السويس على سبورتنج بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد السويس الجديد في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .



أحرز هدف السويس محمد عماد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط من ضربة ركنية نفذها شيكا التقطها حارس مرمى سبورتنج ووقعت الكرة بعدها من يده لتجد رأس لاعب السويس الذى أوضعها في المرمى الخالى معلنا عن تقدم أبناء الغريب بالهدف الأول مقابل لاشئ .



يدخل السويس اللقاء في المركز الأخير للمجموعة برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل سبورتنج وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط .