شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم بخالص التعازي إلى نادي الزمالك وجماهيره في وفاة مشجع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية بخالص التعازي إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره في وفاة مشجع الفريق علاء العطار الذي وافته المنية إثر حادث أليم قبل مباراة المصري، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

بعيدا عما سبق، توجه وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، صباح اليوم إلى محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر، مشجعة الأهلي التي توفيت إثر حادث أليم، عقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب.

ضم الوفد كلا من المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، و خالد بيبو مدير الكرة والعميد محمود حزين مدير فرع النادي بمدينة نصر.

حرص المهندس خالد مرتجي، على نقل تعازي ومواساة مجلس إدارة الأهلى لأسرة الفقيدة، والتأكيد على دعم المجلس لهم في مصابهم الجلل.