شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع الترسانة سلبيا فى الشوط الأول بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل حرس الحدود مع الترسانة سلبيا بالشوط الأول في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس بالإسكندرية .



جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وأضاع الفريقين العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة وخاصة من لاعبى الترسانة الذين ظهروا بشكل جيد خاصة المثلث الهجومى خاصة مصطفى شلاطه وخطر وشيكو وأوتو .



يدخل حرس الحدود المباراة في المركز الأول للمجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الترسانة المركز الثالث برصيد 4 نقاط .