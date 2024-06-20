شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر فيفا بفتح القيد الصيفى على نظام TMS أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الدولي "فيفا" بفتح القيد الصيفي على نظام TMS في الأول من أغسطس، على أن يحدد الاتحاد موعد في نفس الشهر لفتح القيد للأندية.

ولا يعنى فتح القيد على نظام TMS أن يكون للأندية الحق في قيد لاعبيها، وإنما هو إجراء يسمح للاتحاد بفتح القيد لاحقا، حيث أن فترات القيد شأن داخلي للاتحادات الأهلية لكن يجب اخطار الفيفا به.

ويقتضى هذا الموعد أن يفتح القيد بعد يوم 1 أغسطس وليس قبله، ومن المنتظر أن يفتح القيد في أغسطس بغض النظر عن نهاية الدوري هذا الموسم من عدمه.

أخطر اتحاد الكرة المناطق والأفرع بإلغاء الغاء مسابقة مواليد 2003 و2004 للموسم الجديد 2025/2024، في ضوء سياسة الاتحاد بفئات سنية محددة يكون الهدف منها دعم المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، والنزول بمتوسط الأعمار الذى ظهر في السنوات الأخيرة.

ووفقا لقرارات اتحاد الكرة تضم مسابقات دوري الجمهورية فرقًا تحت 2005 و2007 و2008 و2009 و2010، فيما سيخوض مهرجانات البراعم، فرق تحت 2012 و2013 و2014 و2015 و2016.

وأثارت مسابقة دوري 2003 أزمة مؤخرا بعد إصرار الأهلي وإنبي بأنه الأحق بلقب دوري الجمهورية، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرار بأحقية الأهلي باللقب.