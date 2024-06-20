شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك الراحل علاء العطار والان مع تفاصيل الخبر
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات العزاء والدعاء لمشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح عقب دهس سيارة لهما امام ستاد برج العرب عقب خروجهما من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.
وسط تلك المنشورات ظهر اسم شاب يدعى "علاء العطار" وانهالت الدعوات له أيضا ليتبين انه مشجع زملكاوي من أحد مؤسسي "قهوة الزملكاوية" والذي لقي مصرعه أيضا قبل ٥ أيام اثناء توجهه لحضور مباراة للزمالك في ستاد المقاولون العرب.
وروى بعض أصدقاء علاء العطار تفاصيل الحادث حيث قالوا إنه من أكبر مشجعي نادي الزمالك ويوم مباراة الزمالك وسيراميكا التي أقيمت منذ 5 أيام خرج من عمله في التجمع الخامس متوجها الى استاد المقاولون العرب واثناء سيره في الطريق تعرض لحادث مروري بدراجته البخارية اودى بحياته في الحال.
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