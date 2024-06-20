اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك الراحل علاء العطار

القاهرة - سامية سيد - نعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، علاء العطار مشجع نادي الزمالك الذي وافته المنية بعد مباراة نادي الزمالك و نادي سيراميكا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي عقبر صفحته: "ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، والمدير التنفيذي والعاملين، مشجع نادي الزمالك الذي وافته المنية بعد مباراة نادي الزمالك و نادي سيراميكا، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات العزاء والدعاء لمشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح عقب دهس سيارة لهما امام ستاد برج العرب عقب خروجهما من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وسط تلك المنشورات ظهر اسم شاب يدعى "علاء العطار" وانهالت الدعوات له أيضا ليتبين انه مشجع زملكاوي من أحد مؤسسي "قهوة الزملكاوية" والذي لقي مصرعه أيضا قبل ٥ أيام اثناء توجهه لحضور مباراة للزمالك في ستاد المقاولون العرب.

وروى بعض أصدقاء علاء العطار تفاصيل الحادث حيث قالوا إنه من أكبر مشجعي نادي الزمالك ويوم مباراة الزمالك وسيراميكا التي أقيمت منذ 5 أيام خرج من عمله في التجمع الخامس متوجها الى استاد المقاولون العرب واثناء سيره في الطريق تعرض لحادث مروري بدراجته البخارية اودى بحياته في الحال.