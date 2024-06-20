"يورو 2024".. عنصرية وخرائط استعمارية وحروب تاريخية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: ما الذي يحدث في بطولة أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا؟ ظل السياسة الثقيل، ورائحة العنصرية، ومشاعر الانتقام من حروب تاريخية حاضرة بقوة في البطولة، فقد هدد الصرب بالانسحاب رداً على هتافات تتمنى لهم الموت أطلقها الألبان والكروات.

باختصار لا يمكن اغفال ظل السياسة الثقيل الذي يطارد منافسات ومباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، فقد هدد مسؤولو كرة القدم في صربيا بالانسحاب من البطولة بعد أن شعروا بالإهانة بسبب هتافات المشجعين التي تردد أنها سمعت خلال مباراة ألبانيا وكرواتيا، وانتهت المباراة التي أقيمت في هامبورغ الأربعاء بالتعادل 2-2.

فضيحة وعار على كرة القدم

وقال الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم يوفان سورباتوفيتش: "ما حدث فضيحة، وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض عقوبات حتى ولو على حساب عدم مواصلة البطولة".

وأضاف: "سنطلب من يويفا معاقبة اتحادي الفريقين. لا نريد المشاركة في ذلك، لكن إن لم يعاقبهما يويفا فسنفكر في كيفية المضي قدما".

وفي بيان منفصل صدر الخميس، دان الاتحاد الصربي لكرة القدم "السلوك العنصري المخزي" للمشجعين الألبان والكرواتيين، وقال إن المباراة كان يجب تعليقها بمجرد بدء الهتافات.

وأضاف: "مثل هذه الإهانة لأمة ما من خلال الهتاف بضرورة قتل أبنائها لم نشاهدها في الأحداث الرياضية منذ فترة طويلة"، ولم يصدر أي رد فعل عن اليويفا بعد.

حرب البلقان على قيد الحياة

ويعود العداء بين المشجعين الكروات والألبان تجاه الصرب، والعكس بالعكس، إلى حروب التسعينيات في البلقان، ومن المعروف عن المشجعين الصرب هتافاتهم المناهضة للكرواتيين والألبان، فضلا عن الهتافات التي تعتبر عنصرية، والدعم الصريح لمجرمي الحرب المدانين المسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف خلال التفكك الدموي ليوغوسلافيا السابقة.

وكان اليويفا فرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو على الاتحادين الألباني والصربي بعد أول مباراة لهما في دور المجموعات أمام إيطاليا وإنجلترا على الترتيب، بسبب رفع المشجعين لافتات عليها خرائط قومية.

وعرض مشجعو ألبانيا لافتة عليها خريطة لبلادهم تمتد حدودها إلى أراضي دول مجاورة، تم عرضها يوم السبت خلال الخسارة 2-1 أمام إيطاليا في دورتموند.

خرائط استفزازية وهتافات عنصرية

وتضمنت لافتة لمشجعي صربيا أراضي كوسوفو، وهي منطقة صربية سابقة أعلنت استقلالها عام 2008، وشعار "لا استسلام"، في الخسارة 1-0 أمام إنجلترا في غلزنكيرشن، كما أطلق اليويفا تحقيقا في مزاعم بشأن هتافات بصوت القردة استهدفت لاعبي منتخب إنجلترا خلال المباراة.

تعادل قاتل للصرب

من ناحية أخرى انتهت أحداث مباراة صربيا وسلوفينيا، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

جاء هدف منتخب سلوفينيا عن طريق زان كارنيكنك في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أحرز لوكا يوفيتش هدف التعادل للمنتخب الصربي، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب سلوفينا للنقطة الثانية في المركز الثاني مؤقتاً، بينما منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

أما عن ترتيب المجموعة الثانية بعد تلك المبارا، فإن إنكلترا في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، سلوفينيا برصيد نقطتين، صربيا والدنمارك برصيد نقطة وحيدة، وسوف تقام مباراة الدنمارك وإنكلترا في تمام السابعة من مساء الخميس (بتوقيت السعودية).