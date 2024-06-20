الامارات | في الدقيقة 95.. صربيا تحرم سلوفينيا الفوز الأوّل بكأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرمت صربيا نظيرتها سلوفينيا من تحقيق فوزها الأوّل في ثاني مشاركة لها بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا عام 1991، بعدما فرضت عليها تعادلاً متأخراً 1-1 الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن كأس أوروبا لكرة القدم.

على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ، كانت سلوفينيا في طريقها إلى تحقيق فوزٍ أوّل بهدف الظهير الأيمن جان كارنيتشنيك (69)، لكن البديل لوكا يوفيتش عادل النتيجة في وقتٍ متأخّر (90+5).

ولا تزال الفرصة سانحة أمام المنتخبين لعبور دور المجموعات، بعدما رفعت سلوفينيا رصيدها إلى نقطتين عقب التعادل مع الدنمارك 1-1 في الجولة الأولى، فيما حققت صربيا أول نقطة عقب خسارتها أمام إنكلترا 0-1.

وتلعب إنجلترا المرشّحة لتصدّر المجموعة مع الدنمارك في وقتٍ لاحق.

عاد دوشان تاديتش إلى التشكيلة الأساسية، ليحمل شارة القائد عوضاً عن ألكسندر ميتروفيش الذي بدأ أساسياً أيضاً، ذلك بعد ان اتخذ مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش قرارات جريئة في الخسارة أمام إنجلترا بعد تركه القائد تاديتش على مقاعد البدلاء، ثم استبداله مهاجم الهلال السعودي ميتروفيتش في الدقيقة 61 عندما كان منتخب بلاده يبحث عن تسجيل هدف التعادل.

وكانت سلوفينيا الأفضل بشكل كبير في بداية اللقاء إذ استهلته بفرصة جديّة عبر يان ملاكار الذي سدّد الكرة من زاوية ضيّقة صدّها الحارس بريدراغ رايكوفيتش (8).

وانتظرت صربيا حتى الدقيقة 27 لتهدد المرمى السلوفيني بكرة رأسية لدوشان فلاهوفيتش وجدت في طريقها الحارس العملاق يان أوبلاك، ثم أتبعتها بفرصة رأسية أخرى وهذه المرة عبر ميتروفيتش إثر ركلة ركنية نفذها تاديش، لكن الكرة علت العارضة بقليل (31).

وانتقل الخطر إلى الجهة المقابلة حيث كان تيمي إلشنيك قريباً جداً من افتتاح التسجيل لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته القوية من القائم الأيسر ثم عادت الكرة إلى بنجامين شيشكو الذي سددها خارج الخشبات الثلاث (38).

وردّت صربيا بفرصة أخرى لميتروفيتش الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء من فلاهوفيتش، فانقض عليها وحوّلها من مسافة قريبة باتجاه المرمى لكن أوبلاك تألق وأنقذ بلاده (42).

ولاحت فرصة جديدة لميتروفيتش بداية الشوط الثاني لكن تسديدته القريبة تصدّى لها أوبلاك (47)، ثمّ حاول مجدداً برأسية علت المرمى (50).

وجاءت أولى الفرص الجديّة لسلوفينيا في الشوط الثاني عبر شيشكو من هجمةٍ مرتدة وتسديدة متقنة تألّق رايكوفيتش في التصدّي لها (58).

وافتتح الظهير الأيمن كارنيتشنيك التسجيل حين تابع عرضية تيمي إلشنيك بسهولة إلى الشباك (69).

وضغط المنتخب الصربي لإدراك التعادل ونجح بذلك في الفرصة الأخيرة من ركلة ركنية لعبها إيفان إيليتش إلى البديل يوفيتش وبرأسه إلى الشباك (90+5).