شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد كريم الدبيس من قائمة مباراة الداخلية بالدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كريم الدبيس من قائمة مباراة الداخلية غدا الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخرج كريم الدبيس من قائمة مباراة الداخلية رغم النقص العددي في مركز الجبهة اليسرى، واضطر كولر إلى توظيف كريم فؤاد للعب في هذا المركز.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غدا الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.