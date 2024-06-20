قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

