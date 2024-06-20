بعد الفشل في التعاقد مع مهاجم لييبزيج .. رحلة أرسنال تتواصل لضم مهاجم

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت إدارة نادي أرسنال الأنجليزي رحلة البحث عن مهاجم متميز لدعم خط هجوم الفريق اللندني في الموسم المقبل بعدما فشلت جهود أرسنال في ضم مهاجم فريق اف سي لييبزيج الألماني بنيامين سيسوكو الذي وقع على تجديد التعاقد مع النادي الألماني.

أرسنال كان يضع من بين أهدافه مهاجم نيوكاسل السويدي الكسندر ايزاك الا ان الأنباء الواردة من شمال لندن حيث مقر نادي أرسنال ان إدارة المدفعجية ترى ان تقديم عرض لنادي نيوكاسل ومحاولة ضم الكسندر ايزاك سيكون بمثابة مضيعة للوقت لوجود قناعة بعدم رغبة نيوكاسل في التفريط في مهاجمه الهداف وستكون مفاجأة كبرى لو وافق نيوكاسل على بيع مهاجمه وهو نفس موقف مهاجم نابولي النيجيري اوسيمين الذي رفض نابولي بيعه وأعلن انه ليس للبيع .

الفشل في ضم بنيامين سيسوكو و عدم القدرة على ضم الكسندر ايزاك و اوسيمين دفع أرسنال للتفكير في اتجاه اخر وهو مهاجم برايتون إيفان فيرجسون الذي يعد احد المهاجمين المتميزين في الدوري الانجليزي الممتاز لكن التفاوض لضمه لن يكون سهلا في ظل رغبة برايتون في الحصول على ١٠٠ مليون جنية استرليني للتفريط في هدافه .

مهاجم اخر وضعه أرسنال في حساباته هو مهاجم بولونيا الإيطالي جوشوا زيركيزي الذي يعد هدفا لعدد من الاندية الانجليزية و الأوربية على حد سواء وايضا تبدو تكلفته ليست سهلة حيث سيكون مقابل انتقاله يقترب من ٧٠ مليون جنية استرليني .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان جابريل خيسوس و نيكيتاه مهاجمي أرسنال ليس لديهما القدرة عل تقديم الجودة التي يرغب مايكل ارتيتا المدير الفني لارسنال في تواجدها في هجوم فريقه وهو يرى ان الفريق خسر لقب الدوري الانجليزي الممتاز امام مانشيستر سيتي بسبب مستوى مهاجميه والفارس الواضح بينهما وبين ايرلينج هالاند مهاجم السيتيزنز .