يورو 2024.. أرقام وإحصائيات مباراة صربيا مع سلوفينيا ونقطة تنقذ الصرب

ياسر رشاد - القاهرة - انقذ منتخب صربيا نفسه من الخروج المبكر من بطولة يورو 2024 بعد تعادله في الأنفاس الأخيرة امام منتخب سلوفينيا بهدف لكل فريق ليحقق منتخب صربيا نقطته الاولى في البطولة في المجموعة الثالثة ويبقى على اماله في التأهل للدور الثاني فيما خسر منتخب سلوفينيا الفوز الذي كان سيضعه على مقربة من التأهل للدور الثاني .

أرقام وإحصائيات

منتخب سلوفينيا استمر في سلسلة اللافوز في بطولة كأس أوربا للمباراة الخامسة حيث سبق للفريق الخسارة في ثلاث مباريات و التعادل في مباراتين وهي المرة الثانية التي يتقدم فيها الفريق السلوفيني على منافسه بعد مباراته امام منتخب يوغوسلافيا في يورو 2000 حيث تقدم بثلاثة أهداف مقابل لاشىء لكنه تعادل في النهاية بثلاثة أهداف لكل فريق .

هدف الصربي لوكا يوفيتش هو سادس هدف يسجل في الدقيقة 90 في بطولو يورو 2024 وخو نفس العدد المسجل في كل البطولات ماعدا الأوقات الإضافية في المباريات .

الصربي الكسندر متروفيتش سدد ستة تسديدات خلال مباراة صربيا مع سلوفينيا وهو الرقم الأعلي لأي لاعب حتى الان في البطولة لكنه فشل في تسجيل اي هدف .

السلوفيني زان كرانيسينيك سجل هدفه الدولي الثاني مع منتخب بلاده في كل مشاركاته الدولية بينما كان الهدف الاول امام سان مارينو في سبتمبر 2023 في تصفيات كأس أوربا.

في سن 35 عاما و 213 يوما اصبح لاعب منتخب صربيا دوشان تاديتش هو أكبر لاعب يبدأ مباراة في التشكيلة الأساسية لمنتخب صربيا ( او يوغوسلافيا سابقا ) في بطولة كبرى ( كأس العالم أو كاس اوربا ) بينما صاحب الرقم القياسي السابق هو المدير الفني الحالي لمنتخب صربيا دراجان ستويكوفيتش امام هولندا بفانلة منتخب يوغوسلافيا في يورو 2000 .