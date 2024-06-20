قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري.. شيكابالا على رأس الغيابات

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الأبيض لخوض مواجهة فاركو، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره فاركو، غدًا الجمعة على أرضية استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد فاركو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

الوسط : محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – زياد كمال – سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله “نيمار” – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف – مصطفى شلبي

الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.

وتشهد قائمة الزمالك غيابات بالجملة، حيث يغيب محمد عواد، بعد أن تم إيقافه وتحويله للتحقيق بسبب مشادته مع زميله في الفريق حسام عبدالمجيد.

ويفقد الزمالك أيضًا، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالشافي، أحمد حمدي، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، مصطفى الزناري، سيف الدين الجزيري، أحمد فتوح ومهاب ياسر، بسبب الإصابة، والثلاثي نبيل عماد “دونجا”، أحمد مصطفى “زيزو”، السنغالي إبراهيما نداي، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، والبنيني سامسون أكينولا، بسبب عدم عودته إلى القاهرة.

ويحتل الأبيض المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.