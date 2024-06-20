نجم منتخب إنجلترا يسخر من تعادل بلاده أمام الدنمارك في يورو 2024.. فيديو

سخر لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي نيل موباي من تعادل منتخب بلاده إنجلترا ضد الدنمارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وانتهت مباراة إنجلترا والدنمارك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا

“يورو 2024“.

وأقيم لقاء منتخب إنجلترا ضد الدنمارك على ملعب “بانك بارك” ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بطولة يورو 2024.

ونشر موباي فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” وهو يسخر من منتخب بلاده وكتب” العود للديار”.

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وبذلك التعادل يصبح رصيد إنجلترا 4 نقاط في صدارة المجموعة وتأتي الدنمارك في المركز الثاني بنقطتين ثم سلوفينيا بنقطتين وتليها صربيا بنقطة واحدة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره سلوفينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة يورو 2024، يوم الثلاثاء القادم 25 يونيو في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.