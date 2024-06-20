موعد مباراة منتخب إنجلترا القادمة في يورو 2024

انتهت مباراة إنجلترا والدنمارك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا

“يورو 2024“.

وأقيم لقاء منتخب إنجلترا ضد الدنمارك على ملعب “بانك بارك” ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بطولة يورو 2024.

وافتتح التسجيل لمنتخب إنجلترا هاري كين في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، من صناعة كايل ووكر.

بينما أدرك هيولماند التعادل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 34 ، بعدما سدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتمزق شباك حارس إنجلترا.

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وبذلك التعادل يصبح رصيد إنجلترا 4 نقاط في صدارة المجموعة وتأتي الدنمارك في المركز الثاني بنقطتين ثم سلوفينيا بنقطتين وتليها صربيا بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب إنجلترا القادمة

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره سلوفينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة يورو 2024، يوم الثلاثاء القادم 25 يونيو في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.