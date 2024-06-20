اتحاد الكرة يوافق على طلب الاهلي قبل مواجهة الداخلية

قام مسئولو اتحاد الكرة المصري بتلبية طلب النادي الاهلي بخصوص الوقوف حداد على روح مشجعتي القلعة الحمراء قبل انطلاق مباراة الداخلية في الدوري.

وكان النادي الاهلي قد وجه طلبًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الداخلية، بعد وفاة مشجعتي القلعة الحمراء.

يشار إلى أنه بعد مباراة الاهلي أمام الاتحاد السكندري الأخيرة، قد توفيت نورهان ونرجس مشجعتي القلعة الحمراء بعد تعرضهما لحادث سير أليم أثناء عبورهما الطريق أمام ملعب برج العرب.

اقرأ أيضًا.. قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري.. شيكابالا على رأس الغيابات

ووافق اتحاد الكرة على طلب النادي الاهلي ليكون هناك دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الداخلية حدادًا على مشجعتي القلعة الحمراء.

ويواجه الاهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة.

وتبدأ أحداث مباراة القلعة الحمراء أمام الداخلية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.