لاعبو الاهلي يتبرعون بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي المشجعتين الراحلتين

أعلن النادي الاهلي، تبرع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي المشجعتين اللتان وفيتهما المنية جراء حادث سير عقب مباراة الاتحاد السكندري.

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وأصدر الاهلي بيان جاء كالتالي:

قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث أليم عقب مباراة الاهلي والاتحاد السكندري.

جاء ذلك في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الاهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

وكان النادي قد اتخذ العديد من القرارات في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليا في رحلة علاجية، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ‏لأسرتي مشجعتي النادي.

وقام وفد من النادي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية بتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.