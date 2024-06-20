أسعار تذاكر مباراة الاهلي ضد الزمالك في القمة

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة “القمة” بين الاهلي و الزمالك، والتي ستقام في 25 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري لموسم 2023/2024.

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يُذكر أن الزمالك كان قد أعلن في بيان رسمي سابق له عن عدم خوضه أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل جميع الفرق المتنافسة مبارياتها في الدور الأول.

وقال البيان الرسمي للزمالك: “يُعلن نادي الزمالك أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية”.

يُلعب الزمالك مع فاركو، بينما يُواجه الاهلي الداخلية غدًا الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحتى الان غير معروف موقف مباراة الاهلي والزمالك المنتظرة بعد بيان الأبيض.

وجاءت أسعار اللقاء بناء على ما أعلنته تذكرتي كالتالي:

-الدرجة السفلية والعلوية 100 جنيها

-الدرجة الأولى 500 جنيها

-المقصورة 1000 جنيها