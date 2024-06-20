شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورة الترقى للدورى الممتاز بعد الجولة الخامسة .. الحرس يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود في مواصلة انفراده بصدارة دورة الترقى المؤهلة للممتاز، بعدما خطف فوزا ثمينا عصر اليوم من الترسانة بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الخامسة للدورة لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط .

كما استطاع سبورتنج تحويل تأخره أمام منتخب السويس بهدفين مقابل للاشئ إلى التعادل بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ليواصل استمراره فى وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط .



ترتيب دورة الترقى



حرس الحدود 10 نقاط

سبورتنج 8 نقاط

السويس 5 نقاط

الترسانة 4 نقاط



ومن المقرر أن تحدد الجولة السادسة والأخيرة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل الفريق الصاعد بشكل رسمي لدورى الأضواء عندما يستضيف سبورتنج نظيره حرس الحدود على ستاد المكس ، بينما يخوض الترسانة والسويس مباراتهما للشهرة وتحسين الصورة بعد ابتعادهما بشكل رسمي عن تذكرة الصعود .