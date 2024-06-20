شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يتبرعون بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتى النادى والان مع تفاصيل الخبر

قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

جاء ذلك في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الأهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

وكان النادي قد اتخذ العديد من القرارات في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليا في رحلة علاجية، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ‏لأسرتي مشجعتي النادي.

وقام وفد من النادي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية بتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غدا الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.