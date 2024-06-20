شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون جنيه.. بيراميدز يتفوق فى اختيار المحترفين (أرقام) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق نادي بيراميدز في اختيار محترفيه الأجانب لدعم صفوف الفريق، حيث نجح الفريق السماوي في الاستفادة من جميع المحترفين المتواجدين في صفوف الفريق، وهو ما أثبت نجاح الإدارة برئاسة ممدوح عيد رئيس النادي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات في اختيار المحترفين.

بيراميدز تعاقد مع محترفين على أعلى مستوى وهم المغربي محمد الشيبي ومواطنه وليد الكرتي، وبلاتي توريه وفخري لاكاي وفيستون ماييلي، وجاءت قيمة تلك التعاقدات بـ 40 مليون جنيه فقط.

الشيبي اللاعب الدولي المغربي أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري صاحب أكبر رصيد من صناعة الأهداف والفرص في البطولة المحلية، يواصل التألق بكل قوة مع الفريق، ورغم ذلك كان التعاقد مع اللاعب من الجيش الملكي المغربي مقابل 400 ألف دولار فقط ما يساوي 6 ملايين جنيه فقط حينها.

وليد الكرتي هو أهم لاعبي الدوري المصري في مركز وسط الملعب وصاحب تاريخ كبير، ويعد أفضل لاعب وسط مهاجم ويجيد اللعب في العديد من مراكز الوسط، والتعاقد مع الكرتي لم يكلف خزينة بيراميدز سوى 15 مليون جنيه مصري من نادي الوداد.

إبراهيم بلاتي توريه النجم الدولي البوركيني أهم لاعبي الوسط المدافع في الدوري المصري وأكثرهم مهارة، يواصل تقديم مستويات هي الأفضل في جميع المباريات، ودائما هو اللاعب الأساسي في صفوف منتخب بوركينا فاسو، والنادي تعاقد مع توريه في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة بيراميدز أي مقابل مادي.

الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هو أحد أهم مهاجمي الدوري المصري وينافس على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، ودائما هو اللاعب الأساسي المتألق في صفوف منتخب الكونغو، والتعاقد معه لم يكلف النادي سوى 400 ألف دولار فقط، بقيمة 13 مليون جنيه بعد اختلاف فارق سعر صرف الدولار.

فخري لاكاي، أحد أهم لاعبي خط الهجوم في الدوري المصري، وهو اللاعب الدي يجيد اللعب في الهجوم والجناح الهجومي، والأفضل على الإطلاق وصاحب المهارة والسرعة والأهداف الحاسمة، والتعاقد معه لم يكلف النادي سوى 400 ألف دولار، ما يساوي 6 ملايين جنيه فقط حينها.