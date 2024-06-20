شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميعاد الجولة الختامية لدورة الترقى المؤهلة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على دورة الترقى الأربعاء المقبل بالجولة السادسة والختامية التي ستجمع سبورتنج وحرس الحدود باستاد المكس بالإسكندرية في لقاء الصعود للممتاز، فأبناء المؤسسة العسكرية يحتاجون لنقطة التعادل فقط من أجل ضمان الصعود للممتاز، بعدما حققوا فوزا ثمينا اليوم على الترسانة في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف، رفع بها رصيدهم إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة.

في الوقت الذى خطف فيه سبورتنج نقطة التعادل أمام منتخب السويس عندما حول تأخره من هدفين مقابل لا شىء إلى التعادل بهدفين لمثليهما رافعا رصيده إلى 8 نقاط فى وصافة المجموعة.

ويكفى حرس الحدود الفوز بأى نتيجة أو التعادل لتأكيد عودته لدورى الأضواء من جديد، أما سبورتنج فيلعب للفوز فقط من أجل تحقيق حلم الصعود للمرة الأولى فى تاريخه.

وعلى استاد حسن الشاذلى يستضيف الترسانة نظيره منتخب السويس في لقاء للشهرة وتحسين المراكز بعدما خرج الفريقان من المنافسة، بعد خسارة الأول من حرس الحدود، وتعادل الثانى على ملعبه أمام سبورتنج، ليتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 4 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب، بينما رفع أبناء الغريب رصيدهم إلى 5 نقاط فى المركز الثالث.