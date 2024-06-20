شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 20-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الخميس 20-6-2024، حيث شهدت النادي الأحمر العديد من الأخبار الرياضية الهامة أبرزها، تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري.. غياب الشناوي ومنعم ومروان

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 19 لاعبا لقائمة مباراته أمام الداخلية غدا الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والزمالك للاسبوع السابع والعشرين فى دوري النيل لموسم 2023/2024 والمقرر لها 25 يونيو الجاري.

وفد الأهلى يتجه للمنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر

أتجه ظهر اليوم الخميس وفد من الأهلى إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر مُشجعة النادى التى توفيت عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء بملعب برج العرب.



لاعبو الأهلى يتبرعون بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتى النادى

قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح.