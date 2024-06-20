شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا يغيبون عن الزمالك فى مباراة فاركو بالدورى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات 14 لاعباً في مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

1- زيزو (إيقاف لتراكم الإنذارات)

2- دونجا (إيقاف لتراكم الإنذارات)

3- نداى (إيقاف لتراكم الإنذارات)

4- فتوح (إصابة في الكاحل)

5- شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)

6- محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)

7- سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)

8- محمود علاء (استبعاد فنى)

9- مهاب ياسر (إصابة في القدم)

10- سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة).

11- محمود الونش (صليبى).

12- أحمد حمدى (صليبى).

13 - محمد عبد الشافى (صليبى)

14- مصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

الزمالك يدخل المباراة وفى جعبته 31 نقطة احتل بهم المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مواجهات بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباك الفارس الأبيض 19 هدفاً.