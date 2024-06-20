موعد مباراة الزمالك وفاركو.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الزمالك، نظيره فاركو فى تمام السابعة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ12 والمؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 31 في المركز ال ١١ الدورى جمعها من 19 مباراة، بينما يحتل فاركو الموكز ال ١٥ برصيد ٢٢ نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك، المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى، أمامه عمر جابر وحسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى، محمد شحاتة، وفى خط الوسط، زياد كمال، عبدالله السعيد، وناصر ماهر، فى الأمام مصطفى شلبى، وناصر منسى، وسيد عبدالله نيمار.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الجولة 12 والمؤجلة بالدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.