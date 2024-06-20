الامارات | منتخب إنجلترا يُحبط جمهوره ويفشل في حسم التأهل بكأس أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل المنتخب الإنجليزي في حسم تأهله إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم عقب تعادله أمام الدنمارك 1-1 ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة في فرانكفورت، ومنح القائد هاري كاين التقدم لمصلحة إنجلترا (18)، لكنّ الردّ الدنماركي لم يتأخر وجاء بهدف رائع عبر مورتن هيولماند (34).

ورغم تعادله، حافظ المنتخب الإنجليزي على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على صربيا 1-0، فيما حلّت الدنمارك ثانيةً بالتساوي مع سلوفينيا الثالثة بنقطتين بعد أن تعادلت معها أيضاً في الجولة الأولى 1-1، فيما تتذيّل صربيا التي تعادلت مع سلوفينيا 1-1 اليوم وخسرت من إنجلترا 0-1، الترتيب بنقطة واحدة، لتحتفظ جميع منتخبات المجموعة بحظوظها للتأهل في الجولة الثالثة حيث تلعب إنجلترا مع سلوفينيا الثلاثاء في كولن، بينما تواجه الدنمارك نظيرتها صربيا في ميونيخ في اليوم عينه.

وكان المنتخبان الإنجليزي والدنماركي قد تواجها في نصف نهائي كأس أوروبا عام 2021 وفازت إنجلترا آنذاك 2-1 بعد التمديد، قبل أن تسقط في النهائي أمام إيطاليا في خيبة أمل كبيرة على أرضها وأمام جمهورها في ويمبلي.

وجاءت انطلاقة المباراة حذرة بين الجانبين، مع أفضلية بسيطة للمنتخب الإنجليزي الطامح لحسم تأهله. ولم ينجح "الأسود الثلاثة" في ترجمة سيطرتهم النسبية على الكرة في بداية اللقاء، لكن من الهجمة الفعلية الوحيدة له في مستهل الشوط الأول، نجح منتخب إنجلترا في استغلال تراخٍ واضح لدى دفاع المنتخب الدنماركي، إذ باغت الظهير كايل ووكر المدافع يواكيم أندرسن وانطلق بالكرة على الجهة اليمنى قبل أن يتوغل نحو منطقة الجزاء ممررا كرة زاحفة ارتدت من رجل مدافع دنماركي لتصل إلى هاري كاين المتمركز في المكان المناسب، متابعاً الكرة بسهولة في مرمى الحارس بيتر شمايكل (18).

ومع تسجيله هدف التقدم، تراجعت وتيرة المنتخب الإنجليزي مقابل استفاقة دنماركية، فاستغل المنتخب الاسكندينافي التراجع غير المبرر لرجال المدرب ساوثغيت، دون إغفال المجهود الرائع لهيولماند الذي سدّد كرة رائعة منخفضة من خارج المنطقة اكتفى الحارس جوردان بيكفورد في رؤيتها تشق طريقها نحو المرمى (34).