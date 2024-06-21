موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره فاركو مساء غد الجمعة، على أرضية استاد المقاولون العرب، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 19 مباراة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 22 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وفاركو مساء غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويعلق على المباراة محمد الشاذلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.