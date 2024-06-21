عبد الناصر زيدان يكشف تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري وواقعة "جوميز"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاعلامي عبد الناصر زيدان عن كواليس تقرير" أحمد الغندور" حكم مباراة المصري و الزمالك والتي انتهت بانتصار الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره فاركو مساء غد الجمعة، على أرضية استاد المقاولون العرب، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

و تابع زيدان عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس":" ان الغندور لم يذكر في تقريره بعد نهاية المباراة اي شئ بخصوص واقعة اعتداء " جوميز" المدير الفني للزمالك على الحكم الرابع.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 19 مباراة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 22 نقطة.

اضاف عبد الناصر: الحكم الرابع كتب تقريرًا مفصلًا عن واقعة اعتداء المدير الفني للفارس الأبيض عليه، وذلك على اعقاب الغاء هدف الزمالك من ضربة الجزاء التي سددها لاعبه" احمد سيد زيزو".

اختتم عبد الناصر تصريحاته:" في غضون أيام سيكون هناك تحقيق مع الثلاثي" أحمد الغندور" حكم الساحة، و كذلك الحكم الرابع، بالاضافة " لجوزيه جوميز" للمدير الفني لنادي الزمالك.

تقام مباراة الزمالك وفاركو مساء غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويعلق على المباراة محمد الشاذلي.