اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو، المقررة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة فيما يأتي فريق فاركو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 22 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو

حكم ساحة: محمد الغازي.

حكم مساعد أول: هاني عبد الفتاح.

حكم مساعد ثاني: محمد فاروق.

حكم رابع: محمود الدسوقي.

حكم فيديو: طارق مجدي.

حكم فيديو مساعد: محمد سلامة.

وكانت مباراة الزمالك الماضية أمام المصري البورسعيدي شهدت جدلا تحكيميا كبيرا دفعت إدارة الزمالك لإصدارة بيان قوي تهدد بعدم استكمال مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.