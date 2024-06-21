موعد مباراة منتخب إسبانيا القادمة في يورو 2024 بعد الفوز على إيطاليا

اختتمت مساء اليوم الخميس مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، بلقاء مثير جمع بين منتخبي إسبانيا و إيطاليا.

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوزٍ هام على نظيره إيطاليا بنتيجة هدفٍ دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وانتظر عشاق “لا روخا” حتى الدقيقة 55 ليشهدوا هدف المباراة الوحيد، الذي جاء عن طريق الخطأ من ريكاردو كافيوري لاعب إيطاليا.

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بتحقيق هذا الفوز، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ليضمن تأهله إلى دور الـ16 رفقة منتخب ألمانيا الذي كان قد حسم تأهله في الجولة الأولى.

في المقابل، تجمد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط في المركز الثالث، بانتظار مباراتهم الأخيرة الحاسمة أمام كرواتيا لتحديد مصيرهم في البطولة.

موعد مباراة منتخب إسبانيا القادمة

ومن المنتظر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب ألبانيا يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في الجولة المقبلة.