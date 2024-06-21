الشيبي يحسم ملف رحيله عن بيراميدز بعد تجميد عقوبته

حسم المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ملف رحيله عن صفوف السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي وقع فيها مع حسين الشحات، لاعب الاهلي خلال الفترة الماضية، وتعرضه لعقوبة الإيقاف ثم تجميدها.

الشيبي كان قد قرر الرحيل عن صفوف بيراميدز، بعد قرار إيقافه بشكل رسمي لمدة 6 مباريات من الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب لجوءه إلى القضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات وهو ما يخالف اللوائح.

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وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، قرارًا بتجميد عقوبة إيقاف محمد الشيبي، ومشاركته في المباريات بصورة طبيعية.

وعليه، فإن اللاعب قد أغلق ملف الرحيل بعدما كان متمسكًا به بعد قرارات الجبلاية، وقرر البقاء مع بيراميدز.

كما أن إدارة بيراميدز، أبدت تمسكها باستمرار الشيبي مع الفريق، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية للفريق.