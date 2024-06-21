جدول مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

تبدأ فجر الجمعة الموافق 21 يونيو 2024، رحلةُ بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث تُقام المباراة الافتتاحية التي تجمع بين حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، ومنتخب كندا

يستضيف ملعب “مرسيدس بنز ستاديوم” في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللقاء المرتقب بين “راقصي التانغو” و “منتخب الشمال”، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الأولى.

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يُشارك منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كندا و تشيلي و بيرو، في مجموعة قوية تضم أبطالًا سابقين للبطولة، مما يُضفي على المواجهات صعوبةً وإثارةً خاصّة.

يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، إلى حصد اللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه.

ويأتي جدول مباريات منتخب الأرجنتين كالتالي:

يقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا 2024، رفقة منتخبات بيرو، تشيلي، وكندا.

موعد مباريات الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

الجمعة 21 يونيو

الأرجنتين x كندا (المجموعة الأولى): الساعة 03:00 (ملعب مرسيدس بنز).

السبت 22 يونيو

بيرو x تشلي (المجموعة الأولى): الساعة 03:00 (ملعب أي تي أند تي).

الأربعاء 26 يونيو

بيرو – كندا (المجموعة الأولى): الساعة01:00 (ملعب ميرسي بارك).

تشيلي x الأرجنتين (المجموعة الأولى): الساعة 4:00 (ملعب ماتلايف).

الأحد 30 يونيو

الأرجنتين x بيرو (المجموعة الأولى): الساعة 03:00 (ملعب هارد روك).

كندا x تشيلي (المجموعة الأولى): الساعة 03:00 (أنتر اند كو ستاديوم).

ربع نهائي كوبا أميركا

الجمعة 5 يوليو

أول المجموعة الأولى x ثاني المجموعة الثانية: 04:00 (ملعب إن أر جي).

السبت 6 يوليو

أول المجموعة الثانية x المجموعة الأولى: 04:00 (أي تي أند تي).

الدور نصف النهائي

تقام مواجهتا نصف النهائي في “إيست روثرفورد” في 9 يوليو، وفي “تشارلوت” في العاشر من الشهر ذاته.

الدور لنهائي

يلعب في 14 يوليو في ميامي